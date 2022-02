Benjamin Castaldi : En froid avec son ex-femme Flavie Flament ? Une réponse qui en dit long...

En 2002, Benjamin Castaldi épousait Flavie Flament, rencontrée deux ans auparavant sur le tournage d'une émission pour TF1. De cette histoire naitra un petit garçon, Enzo, en 2004. Mais la romance médiatique du power couple de la télé prendra fin en 2006 avant que le divorce ne soit officialisé en 2008. Depuis, quelles sont leurs relations ?

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, le 21 février, Benjamin Castaldi et le reste de la bande chroniqueurs ont discuté du come back de l'émission culte Stars à domicile sur TF1 avec Flavie Flament aux manettes. Un retour qui s'est fait sans fanfare réunissant seulement 3,2 millions de téléspectateurs. "C'était prévisible. Moi je me rappelle, je l'avais vécu de l'intérieur à l'époque, parce que j'étais avec Flavie. Et quand une personne allait voir Patrick Bruel en concert et quand elle rentrait chez elle, Patrick Bruel était au piano, franchement j'avais les larmes qui coulaient. Il y avait un vrai truc. Là, les surprises, c'était sous-produits, ils frappaient juste à la porte", a ainsi commenté Benjamin Castaldi.

Le chroniqueur, désormais remarié avec Aurore Aleman, n'a pas manqué de souligner que la présence à l'antenne de son ex-femme n'était pas assez mise en avant dans ce retour de Stars à domicile, regrettant à l'inverse la trop grande place accordée à Caroline Gavignet "qui fait toutes les surprises (...) mais bon ce n'est pas la star du programme, c'est plutôt l'animatrice." Ce qui a soulevé une question de sa camarade Valérie Bénaïm qui voulait savoir si c'était un choix de Flavie Flament que d'être en retrait. Réponse étonnante de Benjamin Castaldi : "Je ne sais pas, je ne lui parle plus beaucoup." Il n'en fallait pas plus pour que Cyril Hanouna se moque de son chroniqueur aux quatre mariages. "Quand il dit plus beaucoup, c'est pas du tout", a-t-il réagi.

Au vu des flopées de révélations faites régulièrement par Benjamin Castaldi dans TPMP sur son ancien mariage - il a récemment évoqué un SMS qui l'avait mis sur la piste d'une infidélité - on peut comprendre que l'ancien couple garde ses distances...