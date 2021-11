Benjamin Castaldi grillé avant sa nouvelle chirurgie esthétique, "dans l'anonymat" et en secret

Nouvelle opération de chirurgie esthétique en vue pour Benjamin Castaldi ! S'il n'avait peut-être pas l'intention d'ébruiter ce passage sur le billard, jeudi 18 novembre 2021, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), son collègue Gilles Verdez balance l'information face à Cyril Hanouna, le reste de la bande et les nombreux téléspectateurs.

C'est lors de la séquence de la Boîte à Pookie, une boîte qui contient les secrets des chroniqueurs, que la révélation est faite. "Le 12 novembre dernier, dans l'anonymat et profitant d'une journée off, Benjamin Castaldi se serait rendu dans une clinique de chirurgie esthétique pour organiser un rafistolage total", lit ainsi Cyril Hanouna. Et alors que l'animateur vedette de la chaîne demande la source de cette information, Gilles Verdez se manifeste. "Il avait rendez-vous une semaine avant (...). C'était fermé le 11, il y est allé le 12, complète-t-il. Il a négocié une ristourne comme d'habitude. Il s'est fait refaire le ventre totalement !"

Benjamin Castaldi, lui aussi présent sur le plateau de TPMP, confirme avoir eu un premier rendez-vous en amont d'une nouvelle intervention esthétique. Toutefois, pas question de se "refaire le ventre". Il s'agit en réalité d'une "nouvelle technologie qui permet de recoller la peau sur le muscle de manière à ce qu'elle épouse parfaitement les abdominaux", d'après les dires de l'intéressé. Mais l'opération n'a finalement pas eu (encore) lieu. "J'avais effectivement pris rendez-vous, et malheureusement le médecin qui devait me faire cette opération a attrapé la Covid ! Donc je n'ai pas pu faire !", poursuit Benjamin Castaldi. Le but ? "Améliorer [sa] plastique !"

Rappelons que le chroniqueur de 51 ans a déjà eu recours à diverses opérations. "J'ai fait des injections de botox sur le contour des yeux. C'était il y a très longtemps, huit-neuf mois en arrière. J'ai fait de l'acide hyaluronique", avait-il déjà déclaré sur le plateau de Touche pas à mon poste en 2021. Aussi, en 2016, l'ex-présentateur de Secret Story avait révélé avoir subi une liposuccion. En parallèle, Benjamin Castaldi s'était lancé dans un régime lui permettant d'afficher une perte de poids impressionnante !