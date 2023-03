Benoît Magimel amoureux : ses mots exquis pour sa femme Margot font craquer une journaliste

Trois César, un deuxième consécutif après De son vivant, Benoît Magimel a fait fort le 24 février dernier en décrochant son prix pour sa performance dans Pacifiction d'Albert Serra. Très actif au cinéma depuis les débuts de sa carrière il y a trois décennies et le culte La vie est un long fleuve tranquille, l'acteur de 48 ans est sur un nuage de bonheur qu'il partage avec son épouse Margot. Il lui a adressé une nouvelle fois de tendres mots lors de son passage sur le plateau de l'émission En aparté sur Canal+ ce 16 mars 2023.

C'est en 2016 que Benoît Magimel rencontre Margot Pelletier. Deux ans plus tard, les amoureux se marient au cours d'une cérémonie entourés de leurs proches. Discrets, ils ont toutefois brillé sous les projecteurs des César le mois dernier et elle n'avait pas caché ses yeux brillants lorsque son époux est venu récupérer sur scène son trophée. Dans En aparté, il a réitéré les doux mots pour celle qui partage sa vie : "Margot, c'est mon porte-bonheur. (...) Ces rencontres, c'est magnifique. Je suis très heureux." Une description qui a fait fondre l'animatrice et journaliste Nathalie Lévy. "C'est joli comme tout", rétorquera-t-elle, très touchée. Un quadragénaire bien dans ses baskets, lui qui a connu des moments de vie plus ou moins compliqués.

Formée au Conservatoire Européen de l'Écriture Audiovisuelle et forte d'expériences dans la communication, Margot Pelletier a collaboré avec de grandes marques (Christian Dior, Zadig & Voltaire....) et est désormais scénariste et réalisatrice. Elle accompagne son mari dans ses choix de cinéma et il faut dire que ces dernières années, elle lui ai de bons conseils. En 2022, il lui avait dédié son César : "Je tiens à remercier Margot Pelletier, ma femme. Sans elle, je ne serais pas là ce soir je crois. Et voilà, je t'aime."

Père de deux filles

Avant d'être monsieur Margot, Benoît Magimel a été en couple avec sa partenaire des Enfants du siècle, Juliette Binoche, avec qui il a eu une fille, Hannah (23 ans). Cette dernière était présente lors de la cérémonie des César aux côtés de sa célèbre et vindicative maman. Le comédien a ensuite une autre fille avec l'actrice Nikita Lespinasse, Djinina, née le 19 octobre 2011.