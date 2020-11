Bernard de la Villardière face au cancer : il donne des nouvelles de sa santé

En novembre 2018, Bernard de la Villardière faisait une bien triste annonce à laquelle personne ne s'attendait. Le journaliste de 62 ans révélait lors d'une conférence de presse avoir été opéré à deux reprises d'un cancer juste avant de tourner le programme Cap Horn aux Philippines avec Mike Horn. Il assurait alors être "sorti d'affaire" et depuis, n'a plus évoqué sa santé. Jusqu'à ce lundi 9 novembre 2020.

Dans le nouveau numéro du magazine Télé-Loisirs, Bernard de la Villardière s'est notamment confié sur ce que la maladie avait changé dans son travail, à savoir rien si ce n'est que du positif. "Bien au contraire, cela m'a plutôt fait accélérer !", a-t-il déclaré. Reste que l'expérience fut très éprouvante pour lui. "Je n'étais pas dans la meilleure période de ma vie en termes de force physique, même si j'avais récupéré mon moral après des moments un peu difficiles et angoissants", confiait-il il y a deux ans auprès de Télé Star.

Bernard de la Villardière n'est donc pas près de prendre sa retraite et partage sa passion du journaliste avec son fils Marc. C'est d'ailleurs avec lui qu'il a co-réalisé le nouveau documentaire de son émission Dossier tabou diffusé dimanche 8 novembre et consacré aux violences contre les représentants de l'État. Le mari de l'influenceuse Monica Ainley ne semble pas prêt pour autant à partager les mêmes ambitions que son célèbre père. "J'aimerais bien ! Mais je ne suis pas certain qu'il aspire à être devant la caméra. Il aime beaucoup le reportage", a souligné Bernard de la Villardière. À noter que le journaliste est également père de trois autres enfants, Caroline (33 ans), Rémi (28 ans) et Nicolas (27 ans), tous nés de son mariage avec Anne de Savignac.