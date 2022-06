Bertrand Chameroy (C à vous) est-il en couple ? Le mystère sur sa vie sentimentale enfin levé

Révélé dans Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna, tout comme son comparse Camille Combal à l'époque, Bertrand Chameroy a lui aussi quitté C8 mais pas le paysage audiovisuel. Pendant que l'un est devenu la nouvelle star de TF1, le deuxième s'est fait une jolie place au sein de la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine tous les soirs dans C à vous (France 5). Beau gosse du PAF, Bertrand Chameroy amuse les téléspectateurs assidus du talk-show à succès de France Télévisions avec sa chronique déjantée. Proche de ses camarades – Mohamed Bouhafsi s'amuse ainsi de leur "bromance" sur Instagram – à quoi ressemble la vie sentimentale du chroniqueur ? Est-il en couple ?

Si Camille Combal, en couple avec Marie, est récemment devenu papa, il n'est pas du genre à dévoilé sa vie privée facilement. Et Bertrand Chameroy le rejoint là-dessus. Sur les réseaux sociaux, le journaliste de 33 ans partage plus ses vidéos de chroniques ou des blagues que des selfie avec sa compagne. Et pourtant, le beau gosse n'est pas célibataire. Et sa compagne est apparement elle aussi dans le monde des médias. Dans son portrait fait par Libération il y a un an, en juin 2021, il est ainsi écrit : "son appartement parisien sans prétention, où il vit avec sa femme, qui travaille aussi dans les médias."