Bertrand Chameroy marié : ce détail très évident qu'il ne cache plus

Bertrand Chameroy est-il marié ? Voici une question restée sans réponse depuis des années. Du moins jusqu'à aujourd'hui, puisque dans un portrait qui lui est dédié dans l'édition de ce lundi 19 décembre du Parisien, on peut retrouver un élément de réponse plus que tangible.

Si le chroniqueur de l'émission C à vous sur France 5, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, admet "se sentir beaucoup mieux aujourd'hui", on peut également lire "qu'il ne cache pas son alliance à l'antenne". Une information qui permet de confirmer à nouveau une précieuse information sur sa vie privée : Bertrand Chameroy est donc bel et bien marié.

Car si nombreux étaient ceux à s'interroger encore récemment sur la situation amoureuse de l'animateur, un premier élément avait confirmé son statut marital. Dans son portrait fait par Libération il y a un an et demi, en juin 2021, on apprenait alors qu'il vivait dans "son appartement parisien sans prétention, avec sa femme, qui travaille aussi dans les médias".

Non, je ne suis pas un coeur à prendre

En 2016 déjà, alors aux commandes de l'émission OFNI sur W9, Bertrand Chameroy avait accepté d'évoquer le sujet. Alors que des rumeurs le disaient en couple avec Erika Moulet, il avait tenu à clarifier: "Non, ce n'est pas elle. J'ai une amoureuse depuis plusieurs années et c'est la même depuis le début." Idem dans une interview accordée à Télé Star dans laquelle il expliquait: "Non, je ne suis pas un coeur à prendre. Je suis en couple avec une femme que j'aime beaucoup".

Une réussite de plus dans la vie de Bertrand Chameroy, qui affirme aujourd'hui au Parisien "n'avoir jamais été aussi heureux professionnellement". Il faut dire que cela fait une grosse dizaine d'années maintenant qu'il apparaît quotidiennement sur nos écrans. L'ancien chroniqueur de Touche Pas à mon Poste, émission dans laquelle il a été révélé aux côtés de Cyril Hanouna, a en effet enchaîné les collaborations au fil des ans, que ce soit avec W9, Europe 1 (dont il a été viré) ou encore France Télévisions.

Dorénavant solidement installé à son poste dans l'émission C à vous, il a même droit à une émission spéciale ce lundi 19 décembre à partir de 19h00 sur France 5, une version XXL de son ABC (nom de sa chronique dans C à vous). Tout semble donc réussir au chroniqueur, dans sa vie professionnelle comme privée. "Pour vivre heureux, vivons cachés" a-t-on l'habitude de dire. Proverbe que Bertrand Chameroy semble appliquer à la lettre dans son quotidien.