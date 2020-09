Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Émouvante soirée hommage avec des aventuriers

Voilà un peu plus de deux semaines que Bertrand-Kamal a succombé à son cancer du pancréas, contre lequel il se battait depuis de longs mois. Il reste toutefois plus que jamais dans les esprits grâce à la diffusion chaque semaine de Koh-Lanta, Les 4 Terres, saison exceptionnelle à laquelle il a eu le temps de participer avant de tomber malade.

Vendredi 25 septembre 2020, un nouvel épisode était justement diffusé sur TF1. A cette occasion, sa famille et ses amis les plus proches ont organisé une belle soirée hommage à Dijon, où il vivait. Certains aventuriers ont également été invités, plus particulièrement ceux de l'équipe de l'Est. En effet, comme ont pu le découvrir les internautes, Hadja, Loïc, Alexandra et Joaquina étaient très heureux de pouvoir saluer une nouvelle fois sa mémoire en s'imprégnant de son univers.

Et ce n'est pas tout, Denis Brogniart était lui aussi de la partie. Sur Instagram, l'animateur a d'ailleurs partagé une photo tirée d'un moment bouleversant. On y voit la famille de Bertrand-Kamal sur scène, au complet, pour jouer un air de musique. On imagine alors que l'émotion devait être palpable. "Soirée hommage à BERTRAND-KAMAL ce soir à Dijon! Avec sa famille et ses amis, tous ceux qui l'aiment. Son frère Hugo musicien avec sa soeur Elodie et ses parents admirables Annick et Samir. Quelle émotion ce soir. #KohLanta BEKA on t'aime !", légende-t-il. Forcément, cette initiative a chamboulé la Toile.