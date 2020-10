Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : "Une amie proche" du défunt en contact avec une candidate

Le 9 septembre 2020, alors que la nouvelle saison de Koh-Lanta, baptisée Les 4 Terres, venait de débuter sur TF1, Bertrand-Kamal est mort. L'animateur de 30 ans s'est éteint après avoir lutté vaillamment contre son cancer du pancréas. La production avait pris la décision de poursuivre la diffusion du jeu. Les téléspectateurs ont ainsi suivi les aventures du défunt Beka jusqu'au vendredi 23 octobre 2020, jour de son élimination... Joaquina, également éliminée ce soir-là, revient sur leur relation en exclusivité pour Purepeople.com.

Bertrand-Kamal éliminé de Koh-Lanta, les aventuriers "sous le choc"

Bertrand-Kamal doit quitter le jeu après être arrivé dernier lors de l'épreuve d'immunité, telle était la sentence annoncée par Denis Brogniart. Il s'écroule, ses camarades fondent en larmes sans même célébrer leur victoire. L'image est forte. "C'est Beka, explique Joaquina. Ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment lui. C'est une personnalité attachante, un homme extraordinaire. Il dégage beaucoup d'amour, beaucoup d'humour et pas une seule seconde on avait envisagé qu'il parte. C'est tellement difficile de le voir partir ! Il était là à nous faire rire tout le temps, à chanter... C'était un soleil, on ne se voyait plus sans lui. Sans Beka, ce n'est pas Koh-Lanta."

Et pourtant, les aventuriers encore en lice pour le titre de grand vainqueur ont dû poursuivre l'aventure, même privé de leur grand ami. Les heures qui ont suivi le triste départ de l'ex-capitaine de l'équipe rouge ont été difficiles... "On était tous choqués. On avait pas du tout imaginé le fait qu'il pouvait perdre. On était tous vraiment sous le choc, se souvient la jolie Joaquina. Après, le conseil approchait et donc des stratégies se sont mises en place. Sur le coup on était tous sonnés, mais le jeu a continué."

Joaquina en contact avec les proches de Bertrand-Kamal

Il faut dire que le solaire Bertrand-Kamal faisait l'unanimité auprès de ses camarades sur le camp. Tout comme Hadja, Joaquina le considère comme un membre de sa famille. "C'est un frère, une personne extraordinaire qui a pris une grande place dans mon coeur, assure la maman de trois garçons. C'est un aventurier hors pair. Je ne peux même pas parler au passé de lui parce que pour moi c'est une personne qui est toujours là, toujours présente. C'est un compagnon de route pour moi... Il est extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot."

D'ailleurs, depuis l'hommage organisé à Dijon après la mort de Bertrand-Kamal, elle s'est liée d'amitié avec les proches du regretté aventurier. Elle échange "régulièrement avec ses parents Samir et Annick par message" et aussi avec certains de ses amis. "Surtout une amie proche à lui dont il nous parlait souvent", confie Joaquina.

