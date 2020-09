Bertrand-Kamal : Son état aggravé par Koh-Lanta ? Denis Brogniart s'explique

C'est un Bertrand-Kamal solaire et toujours de bonne humeur qu'ont découvert les téléspectateurs dans Koh-Lanta, Les 4 Terres. L'annonce de sa mort, survenue dans la soirée du 9 septembre des suites d'un cancer du pancréas, a été un choc tant pour les fidèles du jeu d'aventure que pour ses camarades... et pour Denis Brogniart, qui avait tissé de forts liens avec le Dijonnais de 30 ans. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, l'animateur de Koh-Lanta raconte sa relation privilégiée avec Bertrand-Kamal et répond à ceux qui estiment que le jeu aurait aggravé son état de santé.

"Ça suffit, la calomnie ! Aucune autre émission ne demande d'examens aussi poussés que les nôtres, assure Denis Brogniart, excédé par les rumeurs. Que ceux qui racontent des conneries se renseignent : le cancer du pancréas emporte quasiment tous ceux qui sont touchés dans les trois mois à un an ! Parce que les stades 1 et 2 ne génèrent aucune douleur et ne se voient ni sur le corps ni dans le sang." C'est ainsi que les premiers examens que Bertrand-Kamal a faits "n'ont rien donné". "Quand les examens ont révélé quelque chose, c'était trop tard", regrette Denis Brogniart.

Denis Brogniart met en garde contre la polémique

Soucieux de respecter le deuil autour de la disparition du jeune aventurier, Denis Brogniart souhaite éviter toute négativité : "Ne cherchons pas la polémique. Ce type était bon, ce type était beau. Je ne voudrais surtout pas qu'on salisse quoi que ce soit. Respectons sa mémoire et sa volonté."

En plus du très bel hommage qu'il lui a rendu à l'antenne de TF1, Denis Brogniart prépare quelque chose de grand pour honorer la mémoire de Bertrand-Kamal. "Une fois que l'émotion sera un peu retombée, lors de la finale ou peut-être un peu avant, on lui rendra un hommage plus grand, comme il le mérite, confie-t-il. Il a eu un courage et une force incroyables. Je lui ai promis de tout faire pour mettre en place quelque chose qui pourrait aider la recherche. Un 'cancerothon' par exemple, qui réunirait tous les producteurs et toutes les chaînes de télé. Bertrand-Kamal allait devenir comédien, il devait se produire au Festival d'Avignon, on lui promettait de jouer un one-man show à Paris... Le cancer a fracassé sa vie. Il est pour toujours dans mon coeur."

L'interview de Denis Brogniart est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Loisirs, en kiosques ce lundi 21 septembre 2020.