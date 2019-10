Beyoncé : Décolleté plongeant et minijupe, son dernier look audacieux

Ce nouveau look est pour le moins sensuel ! Le 10 octobre 2019, Beyoncé s'est saisie de son compte Instagram pour publier une nouvelle série de photos. Des clichés sur lesquels la chanteuse de 38 ans prend la pose sur un fond noir afin de mettre en avant une tenue audacieuse.

"Joyeux anniversaire Julie", a-t-elle simplement indiqué en légende, sans pour autant préciser qui était ladite Julie... Sur les images, l'interprète de Formation apparaît vêtue d'un ensemble impression dentelle signé du créateur Christopher Kane. Un look qui met particulièrement en valeur son généreux décolleté, sa taille fine et ses jambes athlétiques. Sa longue crinière lâchée, la mère de Blue Ivy (7 ans), Sir et Rumi (2 ans) a complété sa tenue d'accessoires clinquants : des chaussures à strass Area et des bijoux en diamants de la marque française Messika.