Bilal Hassani : Stylé pour présenter son nouveau clip "Fais le vide"

Invité dans les locaux de Webedia le 10 juillet 2020, Bilal Hassani a présenté son nouveau clip Fais le vide, extrait de son prochain album Contre soirée. Looké de la tête aux pieds, l'artiste de 20 ans était habillé d'un ensemble à rayures ainsi que d'impressionnantes bottes en cuir rouges. Côté coiffure, l'ancien participant à la deuxième saison de The Voice Kids (2015) a opté pour une longue chevelure couleur caramel légèrement bouclée. Très fier de son nouveau clip, l'artiste se dévoile dans un univers psychédélique enchaînant les wigs et les tenues avec toujours plus de dextérité. Dans la vidéo, celui qui a représenté la France sur la scène de la 64e édition de l'Eurovision a également fait honneur à son idole Lady Gaga puisqu'il porte une de ses robes fétiches dans le clip.

Sur Instagram, celui qui a remporté l'Award de la révélation francophone de l'année en 2019 écrit : "C'est incroyable, le clip de Fais le vide est enfin disponible, j'espère du fond du coeur qu'il vous plaira. J'ai mis mon âme entière dans cette chanson et ce clip on a voulu faire les choses en grand, pour vous faire vivre le rêve, l'expérience complète." Une publication déjà likée par plus de 52 000 followers, fans de la voix et du talent du chanteur. "Tellement dingue !" écrit l'une de ses fans, "Tu as mis ma tenue préférée de Lady Gaga !" remarque un internaute, "Tu es juste magnifique, continue comme ça ! Hâte que l'Album Contre soirée sorte, commente un autre follower.

Après avoir sorti son premier album Kingdom en 2019, le second album de Bilal Hassani baptisé Contre soirée est prévu pour l'automne 2020. Encore un peu de patience...