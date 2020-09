Biopic de Grégory Lemarchal : Sofiane clashe Jean-Pascal, une "langue de p***"

Furieux, Sofiane Tadjine a réagi aux récents propos de Jean-Pascal Lacoste dans Touche pas à mon poste (C8), qui a accusé TF1 de ne vouloir faire que du "business" avec le biopic consacré à Grégory Lemarchal, Pourquoi je vis, diffusé le 7 septembre 2020.

Sur Instagram, l'ancien candidat de la Star Academy et ami de Grégory Lemarchal a expliqué : "Petit message à Jean-Pascal parce que je viens de voir les conneries que tu racontes dans TPMP. Hey frère, tu peux faire ce que tu veux, nous décrédibiliser, nous salir... On est une saison spéciale, on a un gagnant spécial, ce qu'on a vécu entre nous est spécial et tu pourras jamais remettre ça en cause..."

On sera toujours derrière Greg

Ayant récemment participé à l'élaboration d'un album rendant hommage au gagnant de la saison 4 de la Star Academy intitulé Restons amis (dont les bénéfices sont au profit de l'association Grégory Lemarchal), Sofiane a été vexé par les accusations de Jean-Pascal. "Je te le dis franchement, tu peux faire la langue de p***, avoir des doutes, nous on n'en a pas. On se tape pour une bonne cause, pour l'association, on sera toujours derrière Greg, même quinze ans après. Peut-être que ça te troue le c** mais c'est pas de notre faute si t'es pas tombé sur la bonne saison. T'es peut-être jaloux mais venant de toi, je me dis : L'agitateur, pour l'instant t'as agité de la m****". [...] Ciao guignol !"

Interpellé par le journaliste Stéphane Larue, Jean-Pascal a finalement répondu à la vidéo de Sofiane en tentant de calmer les choses. "Buvons un café si tu veux. Ce sera l'occasion de se connaître. Peace and love" a-t-il écrit dans un tweet bref et concis. Son invitation est pour le moment... restée sans réponse.