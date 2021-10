Black M agacé par un médecin lors de la naissance de son fils : "J'hésitais à le démarrer"

Le chanteur et rappeur Black M et sa femme Léa Djadja sont les heureux parents d'Isaac et Sinaa (9 ans et 1 an). La maquilleuse professionnelle, qui a fait son grand retour cet été dans l'émission Incroyables transformations sur M6, a donné naissance à leur premier enfant le 13 mars 2012. Un souvenir impérissable pour Alpha Diallo, de son vrai nom, qui a raconté une incroyable anecdote qui a eu lieu à l'hôpital ce jour-là. "À la naissance de mon fils, on m'a demandé un selfie au moment où le petit est sorti du ventre de Léa" a expliqué l'artiste de 36 ans sur le plateau du QG, l'émission animée par Guillaume Pley et Jimmy Labeuu.

Victime de sa notoriété grandissante à l'époque où il faisait partie de la Sexion d'Assaut, l'interprète de Sur ma route n'a pas apprécié l'indécence d'un médecin présent dans la salle de travail. Mais l'artiste a réussi à garder son sang-froid, malgré cette fâcheuse question posée au mauvais moment, puisque l'accouchement a été très compliqué. "Mon fils est né prématuré, il ne respirait pas, c'était un cauchemar. Je crois que je n'ai même pas répondu. J'hésitais à le démarrer...C'était une histoire de timing", a-t-il confié aux deux animateurs.