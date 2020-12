Black M clashe et insulte Kev Adams et Gims, vrai craquage ?

Black M aurait-il pété un plomb ? Est-il en pleine embrouille avec Gims et Kev Adams ? S'est-il fait pirater son compte Twitter ? Ou est-il subitement victime d'une petite crise de la quarantaine ?

Le 26 décembre 2020, l'ancien rappeur du groupe Sexion d'Assaut a annoncé vouloir révéler quelques "vérités" sur les réseaux sociaux. Prenant pour occasion son 36e anniversaire (célébré le 27 décembre 2020), l'interprète du titre Madame Pavoshko a publié plusieurs tweets surprenants et très agressifs. "À 0h00 c'est mon anniversaire un an de plus ! Il faut que je vous dise des vérités... j'en ai plus rien à foutre...", a-t-il écrit avant de confirmer que c'est bien lui l'auteur des tweets et que son compte n'a pas été piraté "Zéro piratage je vais tout dire..."

Après avoir déclaré que le groupe Sexion D'Assaut était "surcoté", il s'en est pris violemment à Gims lui envoyant un très élégant doigt d'honneur, "D'ailleurs tiens Gims". Visiblement étonné et furieux de voir son ancien acolyte l'insulter publiquement sur Twitter, Gims a répondu sur son compte en écrivant : "C'est quoi ton délire à toi ? Whatsapp tu connais pas ?"