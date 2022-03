Bob Saget : Une photo de lui juste avant sa mort mystérieuse dévoilée...

S'il y en a bien un qui n'a pas dû croire à la mort de Bob Saget, lorsqu'elle a été annoncée le 9 janvier dernier, c'est bien Oscar Nunez, employé du Ritz-Carlton d'Orlando ! En effet, ce jeune employé avait croisé l'acteur quelques heures avant son décès et avait pu échanger quelques mots avec lui, puis prendre une photo, qu'il a révélée à TMZ.

"Il était exactement comme quand je le regardais à la télévision quand j'étais petit", a-t-il expliqué à la presse et à la police. Son témoignage, en effet, était important pour les autorités, qui n'arrivaient pas à déterminer dans quel contexte Bob Saget aurait bien pu se faire un traumatisme crânien. Sur la photo, l'acteur semble aller bien, ce que le jeune fan de 21 ans confirme.

"Je n'ai vu aucune blessure, il ne semblait pas aller mal, il ne cherchait pas ses mots", a-t-il également précisé, tout en se souvenant qu'il était en forme et que sa voiture aussi, excluant toute possibilité d'un accident survenu plus tôt. Un choc pour lui, donc, car l'acteur a été retrouvé quelques heures plus tard dans sa chambre, inanimé, avec un hématome sous l'oeil et plusieurs fractures du crâne.

Qu'a-t-il bien pu se passer dans cette chambre d'hôtel ? Les policiers pensent que celui qui a prêté sa voix au narrateur de How I Met Your Mother, a fait une lourde chute puis s'est endormi et qu'il est mort dans son sommeil. Une fin tragique difficile à envisager pour celui qui semblait aller si bien ! En tout cas, les hommages d'Hollywood avaient été unanimes, notamment celui de ses partenaires de la Fête à la Maison, qui avaient publié un message commun sur leurs comptes Instagram respectifs.

"Il y a 35 ans, nous sommes devenus une famille dans une série TV. Mais en réalité, nous sommes devenus une famille réelle. Bob nous a fait rire à en pleurer. Aujourd'hui, nos larmes coulent de tristesse mais également de gratitude d'avoir connu notre Bob chéri, si doux, gentil et hilarant. Il était un frère pour nous, un père pour les filles et un ami pour tous. Bob, on t'aime. Nous vous demandons, en son honneur, d'embrasser les gens que vous aimez, de les caliner. Personne ne faisait des meilleurs câlins que Bob. - John, Dave, Candace, Jodie, Lori, Andrea, Scott, Jeff, Ashley et Mary-Kate".