Mort de Bob Saget : Nouvelles révélations sur les causes de son décès

Survenue le 9 janvier dernier, la mort de Bob Saget a surpris des milliers de fans et suscite encore une vive émotion. De nouveaux détails sur la cause de sa disparition ont été révélés.

C'est le bureau du shérif du comté d'Orange, le même organe qui avait précisé qu'"aucun signe d'acte criminel ou de consommation de drogue" n'avait été trouvé sur le lieu de la mort de Bob Saget, qui a annoncé ses nouvelles informations. L'ancien papa adoré de la série La fête à la maison s'est simplement cogné la tête dans sa chambre d'hôtel, avant de décéder. "La quantité de force nécessaire pour provoquer la fracture, associée au fait que la peau à l'arrière de la tête était encore intacte, a amené à croire que la blessure était très probablement causée par quelque chose de dur, recouvert de quelque chose de mou", a-t-il été précisé.

Bob Saget apparaît sur des vidéos de surveillance le montrant en train de rentrer au Ritz-Carlton d'Orlando, à 2h du matin. Il a remis ses clés de voiture au majordome Orlando Nunez, qui lui a demandé un selfie. Bob Saget a accepté de poser pour la photo souvenir avant d'entrer dans l'établissement cinq étoiles et de monter dans sa chambre. Le défunt n'a parlé à personne et n'avait aucun problème d'élocution ni d'équilibre, ce qui aurait pu indiquer un AVC.

Le visionnage des caméras de surveillance ont également permis au bureau du shérif du comté d'Orange de voir que personne n'était entré dans la chambre de Bob Saget, jusqu'à ce que son corps inanimé soit découvert par des agents de sécurité. La piste criminelle peut ainsi être définitivement écartée. L'ancien papa fictif des jumelles Ashley et Mary-Kate Olsen (dans la série La Fête à la maison) se serait heurté le crâne contre sa tête de lit.

C'est par un communiqué relayé par People que la famille de Bob Saget avait confirmé sa mort, le dimanche 9 janvier 2022. "Il était tout pour nous et nous voulons vous dire combien il aimait ses fans, jouer en public et rassembler des gens de tous horizons par le rire", écrivaient les proches de l'acteur, qui a été inhumé le 14 janvier au cimetière Mt. Sinai Memorial Parks and Mortuaries à Los Angeles.

Bob Saget était papa de trois filles, Aubrey, Lara et Jennifer (34, 32 et 29 ans), toutes nées de son mariage à Sherri Kramer. Bob et Sherri s'étaient unis en 1982 et avaient divorcé en 1997. L'acteur s'était remarié à la présentatrice télé Kelly Rizzo en 2018.