Mort de Bob Saget : des marques sur son corps intriguent, "ce n'était pas une simple bosse" !

La dernière autopsie effectuée sur le corps du comédien humoriste Bob Saget a soulevé plus de questions qu'elle n'a donné de réponses. Pour rappel, l'humoriste avait été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Floride le 9 janvier dernier à l'âge de 65 ans.

La famille de Bob Saget a révélé la semaine dernière qu'il était mort des suites d'une hémorragie cérébrale causée par un choc à la tête et s'être endormi sans connaître la gravité de sa blessure. D'après le rapport d'autopsie publié jeudi 10 février, ce dernier aurait subi des blessures importantes, qui auraient fracturé son crâne à plusieurs endroits et provoqué des saignements à deux côtés de son cerveau. Les experts de santé se demandent maintenant à quelle point sa mort a fait l'objet d'une enquête approfondie, quelles peuvent être les causes de ces blessures et quel objet a pu provoquer un coup si important à la tête, qui rappelle, selon le médecin, un choc avec une batte de baseball ou une chute de 6 à 9 m.

Bob Saget, connu pour son rôle dans la série La fête à la maison aux cotés de John Stamos, avait été retrouvé mort dans une chambre du Ritz-Carlton d'Orlando le 9 janvier dernier. Il sortait à peine de scène où il avait présenté son dernier spectacle de stand up. Selon un rapport d'autopsie publié jeudi par le médecin légiste, le Dr Joshua Stephany, le décès a été attribué à une chute qui aurait provoqué un choc à l'arrière de sa tête. Sa mort avait été qualifiée d'accident et n'avait pas suscité de suspicion criminelle. Le comédien avait également été contrôlé positif à la Covid-19 à sa mort sans que cela ait joué un rôle dans son décès. Le correspondant médical en chef de CNN, Sanjay Gupta, s'est exprimé au sujet de ces nouvelles révélations : "Je pense que ce que cela révèle plus qu'autre chose, c'est que ce n'était pas une simple bosse, le rapport d'autopsie montre bien que c'était un coup important à la tête."