Booba : Nouvelle égérie Puma, pour relancer un modèle mythique

Par ses chansons ou ses différents clashs avec Gims, Joeystarr ou Rohff, Booba reste au coeur de l'actualité. Il se distingue à nouveau en devenant la nouvelle égérie de Puma. Le rappeur rejoint ainsi une dream team notamment composé d'Antoine Griezmann, du pilote de F1 Lewis Hamilton ou encore Neymar.

Après avoir signé le n°10 du PSG et de l'équipe nationale du Brésil, Puma recrute l'interprète du tube N°10 (extrait de l'album Panthéon). Booba est devenu l'égérie de Puma et s'est mis en scène dans une nouvelle campagne publicitaire consacrée à la Suede, la basket mythique et intemporelle de la marque allemande. Cette campagne fait justement l'objet du nouveau court métrage de l'acteur et scénariste Wil Aime.

Dans Une idée royale, Wil incarne un agent de communication et improvise un pitch de campagne pour la Suede, lors d'un brief en équipe dans une agence de pub. Le film s'achève sur une vidéo de Booba dans les coulisses de son shooting pour Puma. "J'ai voulu scénariser la génèse de l'idée de faire signer Booba. J'ai vraiment essayé de mettre une âme dans le film et coller le plus possible à nos vies", confie Wil Aime dans le dernier numéro du magazine Stratégies.