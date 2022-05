Boris Becker en prison : son ex femme Lilly raconte la détresse de leur fils Amadeus

C'est une sanction qui a agi comme un tremblement de terre dans le petit monde du tennis. Vendredi dernier, après un procès de plusieurs semaines, Boris Becker a été condamné par la justice anglaise à deux ans et demi de prison. Une lourde peine qui fait suite à plusieurs chefs d'accusations liés à la faillite personnelle de l'ancienne star du tennis. Il lui est notamment reproché d'avoir dissimulé ou transféré illicitement des centaines de milliers d'euros et de livres sterling pour ne pas régler ses dettes après avoir été déclaré en faillite.

Obligé de passer les prochaines années derrière les barreaux, Boris Becker laisse derrière lui sa compagne actuelle Lilian de Carvalho, mais également quatre enfants, dont le plus jeune, Amadeus, né en 2009. Un garçon qu'il a eu avec sa dernière femme, Lilly Becker, qui s'est récemment confiée dans l'émission de Piers Morgan sur la difficulté d'annoncer la nouvelle à son fils. L'ancienne mannequin hollandaise a eu bien du mal à expliquer à son garçon de 12 ans qu'il ne verrait plus son père pendant plusieurs années. "Papa n'a pas respecté la loi et il a été puni pour ça", a-t-elle expliqué au très populaire journaliste anglais.

Il n'arrivait pas à comprendre. Il ne peut toujours pas et ça me brise le coeur

L'ex femme d'aujourd'hui 45 ans précise qu'elle n'a pas évoqué le procès de Boris Becker à son fils. Malheureusement, elle a bien été obligée de lui annoncer la nouvelle de son emprisonnement durant le week-end. "C'était la chose la plus terrible que je pouvais faire à un enfant de 12 ans (...) Il n'arrivait pas à comprendre. Il ne peut toujours pas et ça me brise le coeur", explique Lilly Becker. On comprend la détresse de l'ex femme du tennisman allemand de 54 ans, qui a dû annoncer au petit Amadeus qu'il ne reverrait pas son père en liberté avant un long moment...

Pour conclure, l'ancienne mannequin assure qu'elle va être au petit soin avec son fils pendant cette période difficile. Elle indique également que son ex mari va plutôt bien depuis qu'il est en prison. "Il va aussi bien qu'il peut aller", assure-t-elle, avant de finir sur une pointe d'humour : "Mais, ce n'est pas un hôtel cinq étoiles, n'est-ce pas ?".