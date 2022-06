Boubacar Kamara amoureux d'une star de la télé-réalité : les plus belles photos du couple

Ça pourrait être la belle histoire du match qui opposera la France et le Danemark ce soir au Stade de France. À seulement 22 ans, Boubacar Kamara va peut-être avoir la chance et l'honneur de porter le maillot de l'équipe de France pour la première fois de sa carrière. Un moment marquant dans la carrière d'un footballeur et une consécration pour le jeune homme qui vient tout juste de quitter son club de coeur, l'Olympique de Marseille, pour rejoindre Aston Villa. S'il a peu de chances de débuter le match, vu la concurrence au milieu avec N'Golo Kanté notamment, il pourrait entrer en jeu et connaître sa grande première.

Si tout va pour le mieux dans la carrière de Boubacar Kamara, c'est également le cas dans sa vie privée. Papa de deux adorables garçons, Leeroy (né en mai 2020) et Kingsley (né en janvier 2022), il est en couple depuis bientôt 4 ans avec une grande star de la télé-réalité. En septembre 2018, il officialise sa relation avec Coralie Porrovecchio, l'influenceuse qui s'est faite connaître en participant à la neuvième saison de Secret Story. Originaire de Belgique, la belle brune a ensuite participé à plusieurs émissions qui ont fait sa popularité, à l'image des Anges de la téléréalité 8, Les Vacances des Anges 2 ou encore Les Marseillais VS le reste du monde 3.

La petite famille s'apprête à déménager en Angleterre

Les deux tourtereaux, qui se sont fiancés en en février 2019, vivent une magnifique histoire et n'auront mis que deux ans avant d'avoir leur premier enfant. Installée à Marseille, la petite famille va devoir déménager d'ici quelques mois en direction de Birmingham, où se situe le futur club de Boubacar Kamara. Coralie Porrovecchio a d'ailleurs l'air plutôt enthousiaste comme elle l'a indiqué sur Instagram récemment : "Je t'aime pour toujours et à travers le monde entier. Félicitations et bonne chance pour cette nouvelle aventure". Les amoureux n'hésitent pas à publier de belles photos d'eux et des moments qu'ils passent en amoureux ou avec leurs deux adorables garçons (photos à retrouver dans le diaporama).

Alors qu'il va peut-être connaître sa première sélection lors des prochains matchs des Bleus, Boubacar Kamara sait qu'il peut compter sur l'amour et le soutien de sa chérie, Coralie, à fond derrière lui depuis le début.