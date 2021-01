Brian Austin Green en couple : sa chérie Sharna Burgess officialise

Cette photo a certainement été prise à Maui, à Hawaï. Brian Austin Green et sa nouvelle petite amie Sharna Burgess s'y sont récemment envolés pour des vacances en amoureux ! Les deux tourtereaux avaient posé leurs valises à l'hôtel Four Seasons, l'établissement ou l'ex-héros de la série Beverly Hills, 90210 et son ex-femme Megan Fox s'étaient mariés en juin 2010.

Avant de rencontrer et de craquer pour Sharna, Brian Austin Green a vécu deux courtes amourettes avec Courtney Stodden et Tina Louise. Cette dernière aurait mis un terme à leur romance après avoir été harcelée par des fans de Megan Fox. L'actrice est pourtant en couple et heureuse avec le rappeur et acteur Machine Gun Kelly.

Megan Fox et Brian Austin Green ont officialisé leur séparation au mois de mai 2020. Ils sont parents de trois enfants, Noah, Bodhi, et Journey, âgés de 7, 6 et 3 ans. Leur petit dernier s'est retrouvé au coeur d'une dispute de ses parents. Megan Fox n'avait pas apprécié que le petit garçon apparaisse sur une photo publiée par son papa sur Instagram. "Pourquoi est-ce que Journey doit être sur cette photo ? Ce n'est pas difficile de le couper, ou de choisir des photos sur lesquelles [les enfants, NDLR] n'apparaissent pas, avait déploré Megan sur Instagram. Tu es tellement obsédé par l'idée de nourrir la thèse que je suis une mère absente et que tu es le papa de l'année, éternellement dévoué."