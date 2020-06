Brigitte Bardot, sa famille "éparpillée" : "Les contacts sont difficiles..."

Rare dans les médias, Brigitte Bardot s'est longuement confiée à Gala. L'ancienne actrice française a évoqué sa famille, qu'elle dit "éparpillée" aux quatre coins du globe. Il faut dire que sa soeur cadette, Marie-Jeanne, vit à Los Angeles, tandis que son fils Nicolas habite en Norvège.

Ses deux petites-filles sont adultes et sont même devenues mamans. "Mes deux petites-filles ont 30 et 35 ans. Elles ont deux enfants de 7 et 3 ans. Je suis arrière-grand-mère d'une descendance qui a la nationalité norvégienne et ne parle pas le français. Les contacts sont difficiles, mais charmants", a expliqué Brigitte Bardot à nos confrères, dans une interview parue le jeudi 11 juin 2020. On ne sait toujours pas si BB a pu rencontrer sa descendance. "Mes petits-enfants, je ne les ai jamais vus", avait-elle confié en 2014 à Laurent Delahousse.

Cette interview récente est l'occasion pour Brigitte Bardot de réaffirmer sa colère face à l'inaction du gouvernement au sujet de la maltraitance animale. "Les années passent et rien ne se passe pour l'amélioration de la condition des animaux en France. C'est scandaleux. C'est de pire en pire. Depuis quarante-sept ans, je demande à tous les gouvernements, je les supplie, je les engueule, pour qu'ils m'accordent les quelques urgences prioritaires qui pourraient faire avancer la protection animale. Je n'obtiens rien. Au contraire, c'est pire ! Les accords passés entre Macron et les chasseurs sont une véritable honte", dénonce-t-elle.

Confinée à Saint-Tropez depuis de longues années, elle vit entourée d'animaux et de son mari, Bernard d'Ormale. "Caresses aux chats, aux chiens, à ma tortue, à mon perroquet qui vit sa vie libre et ne vient que pour bouffer, et à tous mes animaux de ferme, mes cochons, moutons, chèvres, ma jument, ma ponette, mon vieil âne et mes oies, mes poules, mes canards... Je suis crevée. Ouf !", énumère-t-elle.

