Brigitte et Emmanuel Macron tactiles et décontractés : aperçu de leur intimité

En coulisse, le président de la République et son épouse partagent une jolie complicité que seuls quelques chanceux peuvent entrapercevoir... C'est notamment le cas de Soazig de la Moissonnière, la photographe officielle d'Emmanuel Macron. Le 21 septembre 2020, celle-ci s'est saisie de son compte Instagram pour dévoiler un cliché intime du couple présidentiel.

Taquins, tactiles et décontractés : Emmanuel Macron et son épouse apparaissent comme on les voit rarement sur cette photo en noir et blanc, réalisée le 19 septembre dernier, alors qu'ils rentraient d'un déplacement officiel à bord de l'avion présidentiel. Ce portrait pourrait bien avoir été pris après que le chef de l'Etat et sa femme ont lancé les Journées Européennes du Patrimoine vendredi, depuis Condom, dans le Gers. Sur place, le couple a notamment visité l'Hôtel de Polignac - sélectionné en 2018 parmi les 18 sites emblématiques du Loto du Patrimoine - en compagnie de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, et Stéphane Bern, l'initiateur du Loto du patrimoine.