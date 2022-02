Brigitte Macron et Didier Deschamps : Complices hilares pour une folle journée à Nice

Brigitte Macron était plus pimpante que jamais vendredi 5 février à Nice pour un engagement qui lui tient à coeur. Pour clôturer l'opération Pièces Jaunes 2022, Didier Deschamps était présent au côté de la première dame pour visiter les projets financés à la Fondation Lenval et de participer à un bain de foule festif avec les habitants de la ville. Le populaire maire de Nice Christian Estrosi était lui aussi de la partie, accompagné de son épouse, Laura Tenoudji.

Les quatre compères, accompagnés par Anne Barrère, Vice-présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux, ont donc passé la journée sous le soleil de Nice à récolter des pièces jaunes et découvrir de nombreux bénévoles et locaux venus soutenir le projet. Élégante dans un blazer Louis Vuitton, Brigitte Macron est apparue particulièrement souriante et ravie de ces nouvelles rencontres. Pour le déjeuner, le petit groupe s'est régalé au restaurant Carmella, ou ils ont une fois encore pris le temps de saluer le staff et poser pour plusieurs photos.

La Fondation Lenval intervient sur 16 sites répartis sur la région PACA. Ces services de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent traitent divers types de troubles du comportement. Ils ont à coeur que chaque patient bénéficie d'une prise en soin "sur mesure". Brigitte Macron et Didier Deschamps ont pu visiter le centre d'évaluation pédiatrique de psycho traumatisme. Ce dernier s'est ouvert en 2017, pour répondre à la demande de soins suite à l'attentat du 14 juillet 2016. Depuis 1 449 enfants ont été reçus et 13 985 consultations ont été réalisées. Accompagnés d'un adolescent, ils ont découvert, la salle relaxation et technologie. Cet espace multi sensoriel a été financé par la Fondation des hôpitaux à hauteur de 22 872€. Ce fut aussi l'occasion pour eux d'échanger avec les familles et les adolescents, et de se rendre compte de l'importance du travail de la Fondation Lenval. Depuis 1989, la Fondation des Hôpitaux a soutenu 27 projets à la Fondation Lenval pour un montant de 586 694 €.

L'après-midi, un moment de partage et de collecte des Pièces Jaunes s'est déroulé à la colline du Château. Des animations et des spectacles ont animé l'après-midi. Les enfants ont pu y participer et ramener leurs tirelires. 949 kg de pièces collectés pour un montant de 10 917€ ! En Provence-Alpes-Côte d'Azur, depuis le début de l'opération Pièces Jaunes en 1989, 473 projets ont été financés pour un montant total de 7 088 635 €, précise le site officiel.

Vous pouvez encore soutenir l'opération Pièces Jaunes, vous pouvez faire un don en ligne sur le formulaire de dons (100% sécurisé).