Brigitte Macron prend ses marques avec Thierry Marx, avant sa rentrée spéciale

Brigitte Macron a mis fin à sa carrière de professeur de lettres et de théâtre en 2015, après huit ans au lycée parisien Saint-Louis-de-Gonzague. C'est dans un tout autre cadre que l'épouse d'Emmanuel Macron va très prochainement reprendre ce rôle qu'elle aimait tant.

Comme annoncé précédemment, la première dame va enseigner dans la nouvelle école Live (l'Institut des vocations pour l'emploi) de Clichy-sous-Bois qui ouvrira ses portes le 16 septembre prochain. Cet établissement, qui a pour ambition d'offrir une nouvelle chance à tous ceux qui ont arrêté l'école trop tôt ou ont connu un parcours scolaire chaotique, a été fondé grâce au financement de la marque de luxe LVMH. Brigitte Macron est "une fidèle de Nicolas ­Ghesquière, le ­directeur artistique de Vuitton", dont elle porte régulièrement les sublimes et élégantes créations, et elle est "très proche de Delphine ­Arnault", comme le rappelait justement le Journal du dimanche en août dernier.

Pour ce nouveau projet qui appuie sa volonté de défendre l'égalité des chances, Brigitte Macron a sollicité l'aide de Thierry Marx, l'un des membres du comité de la nouvelle école Live. Le célèbre chef de 59 ans a déjà fondé 12 établissements pour des personnes en difficulté, dont un à Clichy-sous-Bois. C'est justement dans cette antenne de Cuisine Mode d'Emploi(s) que l'épouse d'Emmanuel Macron s'est rendue le mardi 3 septembre 2019.

Pierre-Olivier Costa, directeur du cabinet de Brigitte Macron, a publié une photo de cette visite sur sa page Instagram. Brigitte Macron y apparaît souriante, accroupie, au côté de Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement, et entourée de Thierry Marx et ses élèves. Le ministre a d'ailleurs publié une vidéo sur son compte Twitter, dans laquelle figure Brigitte Macron. "2e jour à Clichy-sous-Bois autour des équipes de la mairie et du commissariat. Merci à Brigitte Macron pour son investissement en faveur de la formation dans les quartiers avec l'institut des vocations pour l'emploi. Merci aussi à Thierry Marx et aux élèves de @CuisineMEmplois", a commenté l'homme politique de 39 ans qui s'était déjà rendu à Clichy-sous-Bois la veille. Thierry Marx accompagne ses élèves lors d'une formation gratuite de huit semaines, qui propose des cours théoriques et pratiques. L'objectif est de permettre leur réinsertion rapide.