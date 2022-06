Brigitte Macron très complice avec Karine Ferri, devant Faustine Bollaert et Nikos Aliagas à Rueil-Malmaison

Pierre et Laurence Lemarchal ont inauguré la maison Grégory Lemarchal dans les Hauts-de-Seine, à Rueil-Malmaison, ce jeudi 16 juin 2022. Les parents de Grégory Lemarchal ne relâchent pas le combat, alors que leur fils a emporté à l'âge de 23 ans, en 2007 par la maladie. Cette maison, ils l'ont pensé pour que les malades, soignés en hôpital, puissent retrouver un côté humain qui manque parfois à ce type d'établissement. Pour cette soirée, ils ont pu compter sur la présence unique de Brigitte Macron.

Karine Ferri, grand amour de la vie du chanteur à la voix angélique révélé par la Star Academy, était bien sûr présente aux côtés de ses anciens beaux-parents et de leur fille, Leslie Lemarchal. Et l'animatrice est apparue très complice avec la Première dame française. L'épouse d'Emmanuel Macron était très élégante vêtue d'un blazer blanc, d'un jean slim et d'une paire d'escarpins. Elle affichait un sourire radieux alors qu'elle a pris la pose aux côtés de Karine Ferri. Elles ont même partagé un fou rire, comme dévoilé par l'épouse de Yoann Gourcuff sur Instagram.

Brigitte Macron élégante en blazer blanc

Brigitte Macron a aussi prononcé un discours, après avoir immortalisé sa venue avec un cliché aux côtés de Pierre, Laurence et Leslie Lemarchal, visiblement touchés par sa présence. La femme du président français n'est pas la seule à avoir fait le déplacement dans les Hauts-de-Seine, ce jeudi 16 juin 2022. On a également pu voir Nikos Aliagas ainsi que Faustine Bollaert et la chanteuse Julie Zenatti, qui a donné de la voix. Yvan Cassar était aussi de la partie.