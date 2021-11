Britney Spears règle ses comptes avec Christina Aguilera, une "menteuse" éhontée

La hache de guerre est loin d'être enterrée entre Britney Spears et Christina Aguilera. Libérée de sa tutelle depuis le 12 novembre 2021, la chanteuse a ouvertement critiqué son ancienne amie du Mickey Mouse Club pour ne pas l'avoir défendue lors des 22e Latin Grammy Awards. Interrogée le 18 novembre sur le tapis rouge de l'événement, l'interprète du titre Genie In A Bottle a préféré fuir lorsque des journalistes lui ont demandé son avis sur l'affaire. Gênée, on voit la chérie de Matthew Rutler regarder son assistant de manière à ce qu'il écarte les journalistes. "Non, nous ne ferons pas ça ce soir, je suis désolé, mais merci, au revoir !" a rapidement glissé le bras droit de Christina Aguilera avant qu'elle ne souffle discrètement : "Mais je suis heureuse pour elle".

Très remontée, Britney a repris cette interview et l'a partagée dans sa story Instagram. En légende, elle écrit : "J'aime profondément ceux qui me soutiennent. Mais quand tu refuses de parler tout en sachant la vérité, j'appelle ça un mensonge. Cela fait 13 ans que je vivais dans un système corrompu. Pourquoi est-ce que c'est si dur pour les autres d'en parler ? C'est moi qui ai dû endurer tout ça. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui ont levé leur voix. Oui, je compte".

Reconnaissante, celle qui prépare activement son mariage avec Sam Asghari a par ailleurs remercié Lady Gaga, qui a elle pris le temps de lui adresser quelques mots bienveillants lors de la récente avant-première du film House of Gucci à Milan. "La façon dont elle a été traitée dans ce business était vraiment mauvaise. Et la façon dont les femmes sont traitées dans l'industrie de la musique est quelque chose que j'aimerais voir changer. Je pense qu'elle sera toujours une source d'inspiration pour les femmes" a confié la chanteuse de 35 ans à propos de Britney Spears. "Merci @ladygaga d'avoir sincèrement pris le temps de dire quelque chose de si gentil. Tu m'as fait pleurer !!! Je t'aime!!!'" a-t-elle répondu, visiblement très touchée.

Pour rappel, de nombreuses célébrités avaient réagi à la fin de mise sous tutelle de Britney Spears comme Paris Hilton, Cher, Miley Cyrus, Ariana Grande et Andy Cohen, qui avaient célébré publiquement la liberté de la chanteuse du titre Baby One More Time.