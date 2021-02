Britney Spears sous tutelle : son compagnon Sam Asghari lui déclare son amour et son soutien

Dans sa lutte pour la fin de sa tutelle, Britney Spears peut compter sur le soutien de membres de sa famille, de dizaines de millions de fans, et de son chéri ! Sam Asghari. L'acteur et mannequin parle d'avenir avec la chanteuse dans un message touchant.

Comme dit le dicton, il y a une première fois à tout. Sam Asghari l'illustre en s'exprimant publiquement pour la première fois sur sa relation amoureuse avec Britney Spears. L'homme de 26 ans a adressé un message au site People, suite à la parution d'un documentaire non autorisé sur sa compagne et baptisé Framing Britney Spears. L'occasion de lui déclarer son amour et de la soutenir publiquement.

"Je n'ai jamais voulu autre chose que le meilleur pour ma moitié, et je continuerai à la pousser à suivre ses rêves et créer le futur qu'elle souhaite et mérite. Je suis reconnaissant pour tout l'amour et le soutien qu'elle reçoit de ses fans partout dans le monde, et j'ai hâte de vivre notre superbe futur ensemble", écrit Sam Asghari dans son communiqué.

L'histoire d'amour entre la chanteuse et le comédien de la série Family Business (diffusée sur BET+) a commencé en 2016, sur le tournage du clip de la chanson Slumber Party dans lequel Sam était figurant.