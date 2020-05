Bruce Dickinson (Iron Maiden) "dévasté" : son ex- femme retrouvée morte

Lundi 18 mai 2020, peu avant 10h, Paddy Bowden a été retrouvée morte à son domicile situé dans le quartier londonien de Chiswick, une triste nouvelle annoncée dans un premier temps par The Sun. Il y a quelques mois encore, la femme de 61 ans était encore l'épouse de Bruce Dickinson, le leader du célèbre groupe d'heavy metal Iron Maiden. Marié depuis 1990, le couple était officiellement séparé depuis fin 2019. Leur rupture était en réalité intervenue plus tôt, en 2018, lorsque le chanteur d'Iron Maiden avait choisi de quitter sa femme pour entamer une histoire d'amour avec une fan de son groupe, Liana Dolci, de quinze ans sa cadette.

Selon les premiers éléments dévoilés par The Independant la mort de Paddy Bowden serait liée à un accident qui lui aurait été fatal. Les secours sont malheureusement arrivés trop tard, ne pouvant que constater la mort de l'ex-femme de Bruce Dickinson. "Nous avons été appelés à 9h42 pour signaler un malaise à Chiswick. Nous avons envoyé deux équipes d'ambulanciers sur les lieux, la première est arrivée dans les deux minutes qui ont suivi. Malheureusement, la patiente était déjà morte", a fait savoir un porte-parole du London Ambulance Service.

Après l'annonce de la mort de son ex-femme, Bruce Dickinson s'est exprimé dans un communiqué. "C'est une terrible tragédie qui semble être un accident, a-t-il déclaré. Nos enfants, Austin, Griffin, Kia et moi, sommes dévastés. Par respect pour Paddy, nous ne ferons plus aucun commentaire en cette période extrêmement difficile et douloureuse pour notre famille."

Bruce Dickinson et Paddy Bowden ont eu trois enfants : deux garçons prénommés Austin et Griffin, respectivement âgés de 29 ans et 28 ans, puis une fille prénommée Kia, âgée de 26 ans.