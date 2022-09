Bruna Marquezine : L'ex de Neymar en met plein la vue chez Burberry, avec l'ex de Leonardo DiCaprio

La Fashion Week de Londres bat son plein actuellement et lorsque la marque locale Burberry fait son défilé, toutes les stars affluent et c'est encore ce qu'il s'est passé hier. Si cela fait un petit moment qu'elle est séparée de la star du football Neymar, Bruna Marquezine continue de courir les défilés et sa venue ce lundi n'est pas passée inaperçue. Dans un ensemble totalement noir, la belle brésilienne de 27 ans avait un look très sexy puisque sa robe faite de mailles laissait apparaître ses sous-vêtements. Une tenue très dark qui lui donnait presque un côté vampire avec ce col relevé du plus bel effet.

Elle n'était d'ailleurs pas la seule ex de star célèbre à s'être rendue au défilé Burberry puisque Camila Morrone était également présente. La jeune femme de 25 ans vient tout juste de se séparer du beau Leonardo DiCaprio mais elle ne s'en laisse pas compter. Toute souriante, elle est arrivée elle aussi dans un ensemble noir composé d'une superbe robe en cuir, d'un sac à main et d'une paire de lunettes de soleil. Très influent dans le monde de la mode depuis des années, Kanye West était lui aussi assisté au défilé organisé par la marque basée à Londres et il a opté pour un look très particulier. Tout en cuir noir de la tête aux pieds avec un sweat à capuche sous son manteau, il portait des tongs avec des chaussettes, dans le plus pur style japonais (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama) !

Les mannequins font le show au défilé Burberry

Une pléiade de stars à laquelle s'est bien évidemment ajoutée la papesse de la mode, Anna Wintour. Les mannequins de renommée mondiale n'étaient pas en reste puisqu'on a notamment vu la sublime Winnie Harlow, elle aussi tout en noir, qui semblait la couleur du jour. Les superbes Bella Hadid et Irina Shayk étaient présentes puisqu'elles ont participé au défilé au cours duquel on a également pu admirer la toujours aussi belle Naomi Campbell. Le monde de la musique était également représenté avec la présence de la chanteuse américaine Erykah Badu et du rappeur anglais Stormzy. La femme d'Idris Elba, la belle Sabrina est venue assister au show et complète ce superbe plateau de stars.