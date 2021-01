Bruno Wolkowitch : Natacha Lindinger "une vieille copine", un lien spécial entre les stars de Sam

Les acteurs de Sam ont accueilli un petit nouveau lors du tournage de la saison 5. Bruno Wolkowitch a intégré le casting dans la peau d'Olivier, un personnage qui entretient une relation complexe avec la prof' de lettres. Et sur le plateau, l'acteur de 59 ans se sentait comme un poisson dans l'eau. Il a expliqué pour quelle raison à nos confrères de Télé Star.

Le personnage d'Olivier a rapidement été adopté par le public. Il faut dire qu'il a ajouté encore plus de piment aux intrigues avec son histoire complexe avec Sam. "D'un côté elle représente la seule solution pour sa survie - car il a besoin d'une greffe des reins - ce qui l'a amené vers Sam. De l'autre, il y a une vraie connexion entre eux d'homme et de femme. La reconnaissance est mutuelle, ils ont beaucoup de points communs et d'atomes crochus. S'ils n'avaient pas ce lien familial, dans un contexte normal, ils auraient pu former un couple bordélique et sexy. On a beaucoup joué sur cette ambiguïté avec Natacha", a confié Bruno Wolkowitch.

Nul doute que les deux acteurs se sont amusés à jouer leurs scènes. D'autant plus qu'ils se connaissaient déjà avant. "Ce serait un plaisir, car Natacha est une vielle copine, avec qui nous avons partagé l'affiche de Passion mortelle en 1995. Et Philippe Lefebvre, qui a réalisé certains des épisodes de Sam, est aussi un complice de longue date. Travailler avec eux s'est donc fait de façon fluide et douce, sans aucun bataille d'ego...", a déclaré Bruno Wolkowitch.

Il a également retrouvé Fanny Gilles sur le plateau. Alors que le public les pensait encore en couple, Bruno Wolkowitch a révélé que c'était terminé depuis longtemps avec celle qu'il a rencontré en 2003 lors du tournage de P.J. "Nous ne sommes plus ensemble depuis sept ans. Nous sommes désormais comme toutes les personnes séparées qui travaillent dans le même univers et se croisent parfois. Cela ne nous pose pas l'ombre d'un problème", a expliqué le papa de Loulou (14 ans) et Luca (9 ans).

