Bruno Wolkowitch : Pourquoi est-il interdit de séjour à vie en Israël ?

Bruno Wolkowitch possède l'allure parfaite pour jouer dans des oeuvres policières. C'est d'ailleurs la série PJ (police judiciaire) qui lui a valu une grande renommée. Ce 18 août 2022, on le retrouve au sein des forces de l'ordre aussi, mais dans une unité des Alpes, pour Jusqu'à ce que la mort nous unisse, adaptation du polar de Karine Giebel diffusé sur France 3. Au service de l'Etat dans les fictions, l'artiste s'est toutefois retrouvé un jour de l'autre côté, derrière les barreaux... Un épisode qui lui est arrivé dans sa jeunesse et qu'il a révélé sur les ondes de France Inter.

Invité de La Bande originale, émission menée par Nagui, en 2015, Bruno Wolkowitch s'est laissé à une étonnante confidence à la fin de l'émission. Détendu après avoir discuté de son métier et sa passion, il a offert à l'équipe de radio et auditeurs un souvenir de jeunesse particulier. À la question "avez-vous d'autres pépites cachées dans votre carrière", il répond : "une connerie ? professionnelle ?" Le chroniqueur Didier Porte renchérit avec humour : "Oui, vous avez fait de la prison ?" Sauf que le comédien a réellement séjourné dans un établissement pénitentiaire : "Oui, dix-sept jours. (...) Par romantisme, j'ai protégé une fiancée dans un pays étranger. Elle était majeure alors que j'étais mineur, donc je m'étais dit que je m'en sortirai vite. Et je suis allé en prison à sa place. C'est la première fois que je le dis [dans les médias]."

Le plateau est stupéfait. Bruno Wolkowitch poursuit : "C'est dans un pays qui s'appelle Israël et dans lequel je suis interdit de séjour à vie depuis. Comme gros stupéfiant alors qu'il y avait rien du tout... Moi je ne consommais pas, c'était pour pas qu'elle se tape Midnight Express." Nagui enchaîne ensuite avec humour en disant que c'est sur scène qu'il est désormais stupéfiant. Pas question pour l'acteur de 61 ans de se rendre en vacances avec ses enfants - il a deux enfants, Lou et Luca, nés de son couple passé avec Fanny Gilles - ou sur un tournage en Israël !