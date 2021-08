Bruno Wolkowitch séparé de Fanny Gilles : "Nous ne sommes plus ensemble..."

On les croyait filer le grand amour depuis leur rencontre il y a 18 ans. Parents d'une petite fille prénommée Lou (née en 2006) et d'un petit Luka (né en 2011),Bruno Wolkowitch (60 ans) et Fanny Gilles (45 ans) ont pourtant décidé de mettre un terme à leur relation comme l'a confié l'acteur au magazine Télé 7 Jours. Interrogé début 2021 sur son rôle dans la série Sam sur TF1, le comédien a révélé qu'il avait bel et bien rompu avec sa compagne.

"J'ai retrouvé la mère de mes enfants dont je suis séparé" a-t-il confié. Restés en bons termes depuis leur rupture, les deux exs ont ainsi pu s'arranger plus facilement pour s'occuper de leurs deux bambins. "Ça rendait la garde des enfants beaucoup plus simple, chacun ayant d'avance le planning de travail de l'autre" a confié Bruno ajoutant que le fait qu'ils se retrouvent dans cette série était un "pur hasard".

L'acteur qui a démarré sa carrière dans le film dans Au nom de tous les miens (en 1982) confesse que la présence de son ex dans la série ne l'a par ailleurs pas du tout influencé à rejoindre cette nouvelle aventure. "Non, ça n'a pas pesé dans la balance, sachant que nous ne sommes plus ensemble depuis sept ans. Nous sommes désormais comme toutes les personnes séparées qui travaillent dans le même univers et se croisent parfois. Cela ne nous pose pas l'ombre d'un problème" a-t-il indiqué à Télé Star.

Révélée dans la série Joséphine Ange Gardien, Fanny - qui est également apparue dans Une femme d'honneur et Soeur Thérèse.com - joue le rôle de Véro, directrice du collège George Sand dans la série Sam tandis que Bruno interprète le rôle d'Olivier. Lou, la fille des deux acteurs, a d'ailleurs fait une apparition dans la série en se glissant dans la peau de Capucine, une adolescente rebelle.