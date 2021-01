Bruno Wolkowitch (Sam) et Fanny Gilles toujours en couple ? Révélations

Bruno Wolkowitch était le petit nouveau de la bande. L'acteur de 59 ans a fait son arrivée dans la saison 5 de Sam cette année, sur TF1. Et il y a retrouvé une personne qui a une place chère dans son coeur sur le tournage : la maman de ses enfants Fanny Gilles.

C'est en 2003, sur le tournage d'un épisode de P.J que Bruno Wolkowitch et Fanny Gilles se sont rencontrés. Le couple était très discret et n'évoquait que peu leur relation. Pour preuve, il a fallu attendre l'édition Télé 7 Jours du 11 janvier 2021 pour découvrir que les parents de Loulou (14 ans) et Luca (9 ans) étaient séparés. Après avoir assuré que leurs retrouvailles dans Sam était un "pur hasard", l'interprète d'Olivier a confié : "J'ai retrouvé la mère de mes enfants dont je suis séparé. Du coup, ça rendait la garde des enfants beaucoup plus simple, chacun ayant d'avance le planning de travail de l'autre."

Bruno Wolkowitch a également fait des confidences sur le sujet au magazine Télé Star (édition du 18 janvier). Et il a assuré que ce n'est pas la présence de Fanny Gilles qui l'a convaincu de rejoindre la série de TF1 notamment portée par Natacha Lindinger. Et pour cause, il n'est plus en couple avec elle... depuis de nombreuses années. "Non, ça n'a pas pesé dans la balance, sachant que nous ne sommes plus ensemble depuis sept ans. Nous sommes désormais comme toutes les personnes séparées qui travaillent dans le même univers et se croisent parfois. Cela ne nous pose pas l'ombre d'un problème", a-t-il admis auprès de nos confrères. La bonne ambiance régnait donc sur le plateau entre les anciens tourtereaux.