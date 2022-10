Bruno Wolkowitch séparé de Fanny Gilles : les deux ex ont révélé leur rupture de façon surprenante

Bruno Wolkowitch est au premier plan ce soir sur C8 dans le téléfilm Mongeville. Il a longtemps gardé sa séparation avec l'actrice Fanny Gilles, la mère de ses enfants Lou (née en 2006) et d'un petit Luka (né en 2011), secrète pendant quelques temps. Ce n'est que début 2021, lorsqu'il était interrogé par le magazine Télé 7 Jours sur son rôle dans Sam, série dans laquelle joue également l'actrice, qu'il avait révélé leur rupture qui remonte à plusieurs années. Un secret extrêmement bien gardé donc. "Nous ne sommes plus ensemble depuis sept ans", avait-il alors déclaré, avant d'ajouter : "Nous sommes désormais comme toutes les personnes séparées qui travaillent dans le même univers et se croisent parfois. Cela ne nous pose pas l'ombre d'un problème."

Le duo a donc préféré rester discret sur cette rupture, profitant alors de ce projet en commun (Sam) pour en parler, de longues années plus tard. Certainement un désir pour eux de ne pas rendre leur vie privée trop publique justement. Quoiqu'il en soit, leurs retrouvailles sur cette série s'étaient visiblement bien passées puisqu'ils étaient restés en bons termes depuis leur séparation. Cette collaboration a notamment facilité leur organisation pour s'occuper de leurs deux bambins lors du tournage. "Ça rendait la garde des enfants beaucoup plus simple, chacun ayant d'avance le planning de travail de l'autre", avait confié l'acteur, avant d'expliquer qu'ils se sont retrouvés ensemble dans cette série par "pur hasard".

Une fille top model ?

Pour rappel, Fanny Gilles, révélée dans la série Joséphine Ange Gardien, incarne le rôle de Véro, directrice du collège George Sand dans la série Sam tandis que Bruno interprète le rôle d'Olivier. À noter que leur fille Lou a également fait une apparition dans la série en interprétant Capucine, une adolescente plutôt rebelle. Elle n'avait alors que 12 ans au moment du tournage. Depuis, elle a bien grandi et s'intéresse désormais, en plus de ses talents de comédienne, au mannequinat, à en croire ses clichés sur Instagram plus soignés les uns que les autres.