C à vous : Tensions sur le plateau, Anne-Elisabeth Lemoine reprend un chroniqueur !

La tension était palpable lundi 3 octobre 2022 sur le plateau de C à vous. Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe recevaient Hélène Devynck, ancienne journaliste qui révèle avoir été victime de Patrick Poivre d'Arvor, accusé par plusieurs femmes de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel. Récemment, elle a publié son livre Immunité (éditions du Seuil) où elle livre son témoignage. A l'antenne de France 5, elle se confie de nouveau.

En pleine émission, l'affaire éclaboussant Julien Bayou, ex-patron d'EELV accusé de violences psychologiques sur son ancienne compagne, est évoquée. Rappelons que des associations féministes surveillaient le comportement de l'homme politique depuis des années. C'est alors que la question du "totalitarisme féministe" se pose dans C à vous. C'est alors qu'Hélène Devynck est interrogée sur la gestion de la crise autour de PPDA par TF1. "Aujourd'hui, TF1 fait comme si on n'existait pas. L'entreprise n'arrive même pas à regarder ce qu'il s'est passé chez elle. Donc je me méfie de ce mot 'totalitarisme'. Quand il y a dix ans d'agressions sexuelles et de viols... C'est ça l'oppression", explique-t-elle.

Dans son discours, elle est coupée par Patrick Cohen, qui se trouve comme chaque soir autour de la table. "En l'occurrence, Bayou n'est pas accusé de viols. Pas du tout", a-t-il déclaré. Une petite intervention qu'Anne-Elisabeth Lemoine a jugé non nécessaire à en croire sa réaction. L'animatrice a en effet repris son chroniqueur dans la foulée : "Non mais ce n'est pas ce dont on parle." Loin de se dégonfler, le journaliste de 60 ans a poursuivi, insistant fermement : "Si, on compare les deux situations." Et alors qu'Hélène Devynck tentait de s'expliquer, Patrick Cohen a de nouveau pris la parole. "Là, il s'agit des partis politiques et de l'affaire Bayou", a-t-il il ajouté, mettant en avant la nuance entre les deux affaires.

Finalement, Matthieu Belliard, qui avait aussi participé au débat quelques minutes plus tôt, a repris la parole, menant la discussion sur le sujet principal : la responsabilité de l'entreprise dans de telles affaires. Un moment tendu qui a pu laisser place à la suite de l'émission sans accro.

Rappelons que Patrick Poivre d'Arvor et Julien Bayou sont présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.