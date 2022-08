Calista Flockhart : Que devient la star d'Ally McBeal... alors qu'une suite va voir le jour ?

Ally McBeal a marqué les années 1990. Série culte, elle s'appuyait sur un casting de choix : Lucy Liu, Courtney Thorne-Smith, Greg Germann, Robert Downey Jr ou encore Portia de Rossi. Mais la star de la série était sans conteste Calista Flockhart qui incarnait Ally McBeal. Aujourd'hui, que devient-elle ? Et bien, l'actrice américaine de 57 ans pourrait bien revenir sous le feu des projecteurs, dans une suite de la série.

C'est Deadline qui annonce ce mardi 23 août qu'une suite d'Ally McBeal pourrait bien voir le jour, et la comédienne serait en pourparlers avec ABC. Dans cette suite, les fans pourront suivre les aventures d'une jeune avocate noire, sortie de la fac de droit et qui rejoint le célèbre cabinet Cage and Fish. Il se pourrait bien qu'elle soit en réalité la fille de Renée Raddick, la colocataire et meilleure amie de l'héroïne, incarnée alors par Lisa Nicole Carson. Reste à savoir si Calista Flockhart reprendra ou non le rôle qui l'a élevé au rang de star.

Anorexie et désert professionnel

On apprend que la série en est encore "à ses premiers développements", et Calista Flockhart devrait se décider "lorsqu'un scénario sera écrit". David E. Kelley, créateur de la série à qui l'on doit également Big Little Lies, ne sera pas de la partie de son côté, il a malgré tout validé le projet. Si la série originale a connu cinq saisons, entre 1997 et 2002, et remporté sept Emmy Awards et deux Golden Globes, Calista Flockhart, qui y a crevé l'écran au milieu des chansons de Vonda Shepard, s'est ensuite faite plutôt discrète. Au coeur d'une polémique autour de l'anorexie pendant plusieurs années, elle a fini par revenir à l'écran dans le rôle de Kitty Walkers dans la série Brothers & Sisters, en 2011. Puis, c'est à nouveau le désert professionnel. Cette fois-ci reviendra-t-elle sur le devant de la scène dans ce cabinet si cher à son coeur ?

Avec Harrison Ford, c'est le big love

Côté vie privée, Calista Flockhart est en revanche très heureuse. Depuis 2002, elle est en couple avec l'acteur Harrison Ford qu'elle a rencontré en janvier aux Golden Globe Awards, et ils ne se sont plus jamais quittés. Ils se sont fiancés le jour de la Saint-Valentin en 2009 et mariés le 15 juin 2010 à Santa Fe (États-Unis). Ensemble, ils élèvent Liam, garçon que Calista Flockhart avait adopté seule en 2001.