Cameron Diaz super maman : joli message de Benji pour sa 1ère fête des Mères

Le 10 mai 2020, jour de la fête des Mères aux États-Unis, Cameron Diaz a reçu une jolie déclaration d'amour de la part de son mari. Dimanche, Benji Madden s'est saisi de son compte Instagram pour publier un rare message personnel, destiné à celle qui partage sa vie depuis maintenant six ans. Il s'agit de la toute première fête des Mères pour l'actrice américaine de 47 ans, qui a accueilli son premier enfant fin décembre : une petite fille prénommée Raddix.

"C'est une journée spéciale pour nous cette année, à jamais reconnaissant envers ma femme de m'avoir fait père, et de prendre si bien soin de nous tous les jours. La meilleure maman, épouse et amie, a ainsi confié le musicien de 41 ans. Que ce soit en se levant super tôt pour prendre soin de tout le monde (trois humains et une dizaine d'animaux) ou en faisant toutes les recherches et lectures pour s'assurer qu'on fasse de notre mieux pour être de bons parents pour notre fille, elle est une force de la nature (...). Six ans ensemble et un amour plus significatif et authentique chaque jour."