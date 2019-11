Camila Cabello : Elle a volé un objet chez Kate Middleton et le prince William !

L'événement remonterait au mois d'octobre, lors de la cérémonie des Teen Heroes Awards, au palais de Kensington.

Kate et William avaient prévu de récompenser les dix jeunes finalistes du concours organisé par la radio BBC 1. Les adolescents qui ont été des "héros" lors de l'année 2018 ont alors été reçu au palais qui abrite le domicile du duc et de la duchesse de Cambridge à Londres. Et à cette occasion, Camila Cabello, qui a fait parler d'elle en 2018 grâce à son tube avec Shawn Mendes, Señorita, a été invitée par le couple royal.

Reçue un peu plus tôt dans les studios de BBC Radio 1, la jeune femme s'était vu confier une mission un peu spéciale par l'animateur Greg Jones : ramener un souvenir du palais.

Très joueuse, la chanteuse a pris l'animateur au mot, et visiblement elle a relevé le défi avec cran. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le couple royal, fidèle auditeur de BBC 1 ou non, a eu vent de ce défi et il a réagi non sans un trait d'humour sur les réseaux sociaux. Une anecdote à retrouver dans notre vidéo ci-dessus.