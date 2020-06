Camilla Parker Bowles en deuil : "Ce ne sera plus jamais pareil sans Mary"

Alors que son mari le prince Charles a dû affronter le coronavirus, confiant début juin "avoir eu de la chance" d'en réchapper, Camilla Parker Bowles a elle aussi eu besoin de soutien dernièrement : la duchesse de Cornouailles a été très affectée par la disparition d'une amie proche.

Mary Christie, châtelaine de Glyndebourne dans le Sussex de l'Est en Angleterre, est morte jeudi 4 juin 2020 à l'âge de 83 ans, emportée par le cancer. Elle était l'épouse de George Christie, qui dirigea l'opéra local créé par son aïeul John Christie et présida le festival annuel réputé dédié à cet art. Depuis Birkhall, résidence du prince de Galles en Ecosse où le couple séjourne actuellement, Camilla a confié son chagrin à Richard Eden, qui a signalé ce décès dans sa chronique pour le Daily Mail, "Eden Confidential" : "Mary rendait la vie plus belle, elle manquera terriblement à tous ceux qui ont croisé sa route. Ce petit coin de Sussex où nous avons tous grandi ne sera plus jamais le même sans la chaleur et le rire de Mary", a déploré la duchesse, faisant référence à son enfance "parfaite en tout point" passée à Plumpton, dans une maison de campagne baptisée "The Laines" où elle a tant de souvenirs chéris.

Mary avait 24 ans lorsqu'elle avait repris avec son mari le flambeau de Glyndebourne, présidant ensuite l'opéra pendant près de 40 ans. Un long mandat au cours duquel George a assuré le développement artistique et la pérennité économique de la manifestation, avant de passer le relais à leur fils Gus, son successeur depuis l'an 2000. La châtelaine, qui n'avait pas son pareil pour susciter la générosité des partenaires commerciaux et mécènes de l'événement lors de grands dîners dans leur fief, avait été d'un grand soutien pour Gus après l'échec de son mariage avec sa femme Imogen. "On se souviendra de ma chère mère, selon les mots de mon défunt père, comme du "battement qui est au coeur même de l'existence de Glyndebourne", a déclaré Gus, depuis marié en secondes noces avec la soprano Danielle de Niese. Son dévouement envers Glyndebourne et tout particulièrement son amour de ses jardins ont enrichi la vie de nombre d'entre nous. Elle va manquer à ses enfants, ses petits-enfants et toute sa famille et nous lui dédierons l'édition 2021 du festival."