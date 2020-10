Camille Combal atteint d'une maladie génétique : cette lourde opération qu'il a subi

Lors de son arrivée sur TF1 en 2018, Camille Combal a attiré tous les regards. Celui qui avait pris l'habitude de faire rire avec ses interventions loufoques dans Touche pas à mon poste (C8) s'est alors vu confier un tout nouveau rôle : celui de présentateur dans Danse avec les stars. Une nouvelle situation qui a incité les médias à lui consacrer des portraits, comme celui dressé par Le Parisien. À l'époque, le journal s'intéressait particulièrement à l'enfance de Camille Combal, qu'il qualifiait lui-même de "Disneyland". Et pourtant, tout n'a pas toujours été magique et féérique.

En effet, dans ce portrait, on apprenait que le présentateur de 39 ans avait été touché par une maladie rare à sa naissance. Au détour d'une citation de sa maman louant sa réussite fils sur TF1, il était indiqué qu'il "souffr[ait] d'une maladie génétique aux yeux, pour laquelle il a subi une greffe de la cornée il y a trois ans", soit en 2015. Une lourde opération qui ne l'a heureusement pas empêché de faire preuve de détermination pour "amuser les gens".

Et ce n'est pas tout. En août 2018 sur Virgin Radio, où il a officié jusqu'en juin dernier, Camille Combal révélait qu'il venait tout juste d'apprendre quelque chose d'incroyable à son sujet lors d'un bilan de santé... À l'antenne, il a confié être né avec un seul rein, le gauche.

Ce qui est sûr en revanche, c'est que Camille Combal ne manque de rien côté talent. Après qu'il a fait bonne impression dans Danse avec les stars, TF1 lui a confié les rênes d'autres grandes émissions comme Qui veut gagner des millions, mais aussi Mask Singer. La saison 2 de ce dernier programme débarque d'ailleurs ce samedi 17 octobre 2020. Encore une fois, il accueillera sur son plateau 12 personnalités prêtes à s'affronter en chanson et à tout faire pour convaincre le public et les jurés - composé d'Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun - de les qualifier pour la suite de l'aventure. Le tout sans se faire démasquer !

Mask Singer, ce samedi 17 octobre 2020 sur TF1 dès 21h05