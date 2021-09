Camille Combal se confie sur sa vie de couple : "Ma femme me fait la guerre"

En couple depuis 2016 avec la journaliste Marie Treille Stefani - qu'il a épousée en 2019 -, Camille Combal a évoqué, mardi 21 septembre 2021, une rare anecdote au sujet de sa vie de couple. D'habitude très discret en ce qui concerne sa vie sentimentale, l'animateur du jeu télévisé Une famille en or sur TF1 s'est laissé aller à quelques confessions.

Sur le plateau, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste a demandé : "Qu'est-ce que vous faites, même si vous savez que ce n'est pas très bon pour vous ?" Ce à quoi un candidat lui a alors indiqué qu'il dormait avec son téléphone portable à côté de lui. Une situation bien connue par Camille Combal qui a alors rétorqué : "Ma femme me fait la guerre avec ça." Et de poursuivre, non sans ironie : "On dirait qu'on va devenir des extraterrestres parce que je n'ai pas mis le mode avion." Soucieuse de son bien-être ainsi que de celui de l'animateur, la journaliste ne souhaite visiblement pas être importunée durant son sommeil.

Un rare cliché du couple

En juillet dernier, l'animateur de 40 ans avait créé la surprise en dévoilant une rare photo de son couple. Présent au mariage de son ami Abdoul Ndongo, Camille Combal avait capturé un tendre moment avec sa bien-aimée. Via sa story Instagram, ce dernier s'était montré parfaitement apprêté en costume, chemise blanche et noeud papillon rouge, au bras de sa douce Marie.

Fidèle à ses convictions, l'animateur met cependant un point d'honneur à préserver son intimité. Interrogé par nos confrères de Télé Star au sujet de son mariage, Camille Combal a vite fait comprendre qu'il ne laisserait rien fuiter dans les médias. "Ah ça, je ne parle pas de ça !", avait-il lancé. Tout porte à croire qu'en ce qui concerne son couple, l'adage populaire "vivons heureux, vivons cachés" s'y prête parfaitement.