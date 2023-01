Camille Combal : Son fils Pio, "un amour" aussi une source de "galères"... Confidences en toute franchise

Une annonce, une photo humoristique, un prénom et quelques confidences... Depuis la naissance de son premier enfant, un garçon, en 2022Camille Combal ne s'est pas souvent exprimé sur le sujet. Bien décidé à conserver le secret sur sa vie privée, le présentateur de Danse avec les stars, Une famille en Or..., sur TF1, ne se confie pas souvent, voire jamais. Pourtant, le vendredi 20 janvier 2023 a été marqué d'une petite exception...

Alors qu'il était invité sur le plateau de Quotidien, Camille Combal a fait quelques rares confidences sur sa vie de famille et notamment sur les petits chamboulements liés à la naissance de son fils, prénommé Pio. Si être papa est majoritairement un bonheur, quelques nuages viennent immanquablement assombrir le quotidien de la petite famille. "C'est plein de bonheur, mais nos potes ne nous briefent pas sur le côté 'C'est du bonheur, mais quand même, tu vas galérer'. Ils s'arrêtent à 'C'est du bonheur'", a confié l'animateur avec l'humour qu'on lui connaît bien. Comme tous parents, Camille Combal et sa compagne Marie rencontrent donc eux aussi des difficultés. Nuits courtes, maladies à répétitions, couches pleines et pleurs incessants... il semblerait que le couple doive faire face à certaines complications !

Des changements significatifs

S'il se veut toujours positif, Camille Combal n'a pas non plus caché que l'arrivée de son fils avait chamboulé la sérénité de son couple. "C'est vrai que c'est un amour, mais c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de reproches, beaucoup de choses comme ça... Ça rééquilibre un peu tout, mais c'est très très cool", a-t-il conclu sur une note plus légère et positive.

Avant même la naissance du petit, en avril 2022, les amoureux avaient déjà rencontré des petits désaccords, notamment concernant l'accouchement. En effet, la jeune maman voulait accoucher à domicile, dans sa baignoire, alors que l'animateur souhaitait un environnement sécurisant. "J'ai dit : 'Mais non, s'il y a un problème, on ne peut pas, tu vois ?'. Je me dis, on a évolué quand même", expliquait-il dans l'émission YouTube du Ben Névert Show. Il a finalement obtenu gain de cause.