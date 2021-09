Camille Combal surpris par sa maman : il fond en larmes dans "La chanson secrète"

"Ma mère, comme toutes les mamans, elle passe son temps à me dire 'est-ce que tu viens pour les vacances ?'. Je remercie ma maman qui a mis le petit message... Ça me touche (...) Je suis très touché, c'est très gentil", a ensuite réagi un Camille Combal très ému face au maître de cérémonie, Nikos Aliagas.

Camille Combal est très proche de sa maman, à qui il a récemment souhaité un joyeux anniversaire sur Instagram. L'animateur radio la met également en scène dans des vidéos de recettes de cuisine, également publiées sur Instagram, où il compte plus d'un million d'abonnés.

Avant cette apparition dans La chanson secrète, Camille Combal a révélé dans une interview accordée à L'Équipe qu'il souffrait "d'une maladie génétique assez répandue : la kératocône." "Mes deux cornées sont convexes, il faut les remplacer par des greffes. Un oeil est déjà opéré et je ferai prochainement le second, avait-il précisé au quotidien sportif. Quand tu es greffé, tu passes un an sans sport pour que ton oeil cicatrise bien. Je me suis aussi engagé à ne pas pratiquer de disciplines extrêmes ou violentes. Quelqu'un m'a donné un morceau de lui, je dois respecter ce geste."