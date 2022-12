Camille Gottlieb ultra-stylée avec ses jolies boucles : au bras de son oncle Albert de Monaco, ils ne se quittent plus !

Elle était rayonnante, au bras de son oncle adoré : à 24 ans, Camille Gottlieb s'est une nouvelle fois engagée pour sa principauté ce samedi 3 décembre, en participant aux actions du Téléthon. Élégante, dans une veste noire, la jeune femme avait bouclé ses cheveux et n'a pas lâché le bras du prince Albert, qui semble décidément apprécier sa compagnie.

Récemment, tous les deux avaient en effet participé à une journée contre le Sida, accompagnée de la soeur cadette d'Albert, la mère de Camille Gottlieb, Stéphanie de Monaco, qui a dédié une grande partie de sa vie à la lutte contre la maladie. Mais cette fois-ci, l'oncle et la nièce n'étaient présents que tous les deux et ont parfaitement représenté la famille royale en rencontrant les bénévoles et en participant à tous les animations prévues.

Une belle journée, qui s'est conclue sur le port pour une nouvelle animation en compagnie du basketteur Tony Parker, lui aussi engagé pour récolter des dons et faire avancer la recherche. Et qui montre que la jeune Camille a définitivement pris conscience de son rôle dans la famille royale (bien qu'elle n'a pas de place dans la dynastie) et semble bien décidée à s'engager.

La nouvelle génération à Monaco

En tout cas, c'est celle que l'on voit le plus parmi les trois enfants de Stéphanie de Monaco : très discrète, sa demi-soeur Pauline (28 ans) trace son chemin dans la mode sans faire de vagues. Son grand frère Louis (30 ans), vient quant à lui d'annoncer qu'il allait être papa pour la première fois avec sa femme Marie, rejoignant ses cousins Andréa, Charlotte et Pierre Casiraghi dans le monde de la parentalité.