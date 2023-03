Camille Lacourt admiratif devant sa fille : touchantes photos de Jazz, une grande soeur très dévouée

Des moments que l'ancien nageur de 37 ans apprécie d'autant plus qu'il est passé par des moments très difficiles ces dernières années. En effet, il a annoncé récemment avoir vécu un burn out lorsqu'il était champion. "Le burn-out, vraiment la violence que j'ai subie, c'était en 2012 après les JO de Londres. C'est une déception qui est très égoïste, très solitaire. Parce que même si les gens ont vécu tout le travail qu'il y a eu en amont pour en arriver là, ils ne se rendent pas compte de toutes les décisions qu'on a dû prendre, des sacrifices qu'on a dû faire. En fait, quand il y a l'échec, on a l'impression d'avoir gâché notre temps et un peu gâché notre vie. Vraiment, dans le dur, ça a duré quinze jours (...) où on n'a pas envie de parler, où on n'a pas envie de se lever, on n'a plus de raison de le faire", a confié Camille Lacourt lors d'une interview accordée à Brut. Des confidences bouleversantes.