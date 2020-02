Candace Muzny : Mort à 43 ans de l'ancienne pilote de courses

L'ancienne pilote des courses automobiles Nascar, Candace Muzny, a été retrouvée noyée dans sa maison de Ski Island, au nord-ouest d'Oklahoma City, le lundi 17 février 2020. Elle avait 43 ans.

La police a rapidement exclu la piste de l'homicide, mais le médecin légiste considère sa morte comme "suspecte".

Il y a un mois, le 12 janvier, la pilote avait été arrêtée par la police après une agression dans une salon de manucure. L'employée Tiffany Nguyen a violemment été giflée par Candace Muzny avant que cette dernière ne la menace d'un couteau. Puis, elle s'en est prise au policier venu prendre la plainte. Son chien a attaqué l'officier, l'a mordu au mollet et Candace Muzny l'a atteint derrière l'oreille avec son couteau.

"Nous étions en train de parler dans ma langue maternelle à propos de mon salaire, et elle m'a dit 'Arrête de parler cette putain de langue ou je vais te gifler !', raconte Tiffany Nguyen. Elle m'a frappée et je suis tombée. Mais j'ai pu lui donner des coups de pied, puis elle s'est précipitée et a essayé de planter un couteau dans ma gorge à deux reprises."

Plus tard, Candace Muzny avait tenté de justifier cette agression lors d'une interview: "Je lui ai demandé trois fois d'arrêter de me parler vietnamien. Je payais avec le dollar américain. Je pense que si vous parlez à un Américain qui est un de vos clients, et que vous savez qu'il n'est pas vietnamien, il est impoli de lui parler dans une langue qu'il ne comprend pas. Elle doit retourner au Vietnam. Si elle veut vivre en Amérique et servir les Américains, elle doit parler la langue qu'ils parlent."

Pour cette double attaque, la championne avait écopé de plusieurs jours de prison. Elle en était sortie le vendredi 14 février.