Candice Renoir, un crossover avec Alex Hugo : révélations sur cet épisode très attendu

Alors que la saison 9 de Candice Renoir vient de se terminer avec la diffusion du dernier épisode le 21 janvier dernier, les téléspectateurs ont encore rendez-vous avec la policière ce 28 janvier 2022 puisque France 2 rediffuse la saison 8. Une manière pour la chaîne de faire profiter au maximum les fans de cette belle fiction, d'autant plus que cette année marquera la fin de la série. En effet, au mois de décembre 2021, la comédienne Cécile Bois et ses partenaires de jeu ont tourné la dixième et ultime saison de la fiction. Il ne s'agira toutefois pas d'un point final puisque la production a simplement eu l'idée de changer le format de Candice Renoir.

Au lieu de décliner ses aventures en saisons, ce sont des téléfilms de 90 minutes qui seront proposés à la place à partir de 2023. Un premier tournage doit débuter au courant du premier semestre 2022 et un deuxième à la fin de l'année. Ce dernier aura la particularité d'être un crossover avec Alex Hugo, le policier montagnard joué par Samuel Le Bihan sur France 3. "C'est une idée d'Anne Holmes [patronne de la fiction de France Télévisions, ndlr]", a indiqué Cécile Bois pour Télé Star. Et d'ajouter avec impatience : "Je connais Samuel depuis très longtemps et, même si la vie nous a séparés, je le suis toujours avec bienveillance. Cette idée de mélanger nos deux univers - l'ours des montagnes et la Barbie des plages - me semble particulièrement savoureuse."

Il y a quelques jours, nos confrères du Parisien ont révélé de premières informations sur l'intrigue de cet épisode unitaire. "L'histoire envisagée ? Un glacier rend le corps d'une jeune femme, décédée il y a un moment. Sur elle, une lettre reçue de la maman flic de France 2", apprend-t-on. Contactée, la productrice Delphine Wautier a précisé : "L'équipe de la police rurale va prendre contact avec Candice qui va arriver sur le territoire d'Alex Hugo." Avec ces deux poids lourds du petit écran, nul doute que les audiences seront au rendez-vous !