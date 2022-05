Cannes 2022 : Emily Ratajkowski en tenue transparente, Vincent Cassel et Tina Kunakey très amoureux

Jour 7 du Festival de Cannes. Après une nouvelle projection de l'oeuvre Les Amandiers dans la matinée de ce lundi 23 mai 2022, ce fut au tour de David Cronenberg et de l'équipe du film Les crimes du futur de mettre ses habits de lumière pour briller sur le tapis rouge en début de soirée. Le réalisateur de 79 ans était on ne peut plus heureux au bras deViggo Mortensen, avec lequel il collabore pour la quatrième fois, mais aussi Kristen Stewart et Léa Seydoux. Le trio, très souriant, a affiché sa complicité, meilleur atout de toutes les équipes de films en lice pour la Palme d'or.

À l'image du précédent film présenté au palais des Festivals, Decision Lo Leave de Park Chan-Wook, où Naomi Campbell a fait sensation dans une magnifique robe noire à plumes, du beau monde était venu découvrir le travail du réalisateur canadien. Toute de vert vêtue (à l'exception de ses gants blancs),Tina Kunakey accompagnait son mari Vincent Cassel. D'autres duos ont aussi monté les marches comme Hippolyte Girardot et sa fille Ana. Sharon Stone a subjugué tout le monde avec sa plastique de rêve, habillée d'une robe bustier fendue sur un côté. A 64 ans, l'actrice n'a rien à envier aux plus jeunes.

Emily Ratajkoswki, seule, a elle aussi fait le show devant les photographes. Contrairement à Lady Victoria et l'accident de robe qu'elle a vécue pour Les Amandiers, c'est en toute conscience que le mannequin a dévoilé son derrière sous une robe noire totalement transparente, offrant une vue imprenable sur ses jolies fesses. Autres stars de la soirée, Rebecca Hall, membre du jury, mais aussi Maggie Gyllenhaal, Tom Sturridge ont profité de cette seconde semaine de la compétition.

Il ne reste plus que quelques jours avant le clap de fin du 75ème Festival de Cannes. La cérémonie de clôture est attendue ce samedi 28 mai. Elle sera animée par Virginie Efira, maîtresse de cérémonie, et diffusée sur France 2. Un rendez-vous à l'issue duquel le film lauréat de la Palme d'or sera enfin connu ! L'année dernière, ce n'était autre que Titane de Julia Ducournau, dans lequel Vincent Lindon excellait, qui l'avait remportée. Le comédien est d'ailleurs le président du jury cette année et aura donc la lourde tâche de départager les candidats. Une mission qu'il devrait assurer, soutenu par sa nouvelle compagne Cécile Duffau...