Cannes 2022 : Philippine Leroy-Beaulieu en total look cuir face à Jalil Lespert, Paul-Loup Sulitzer en couple et les VIP

Il y avait encore une fois du beau monde samedi 21 mai, à Cannes. La 75e édition du Festival attire chaque jour une foule de stars dont certaines jouent avec le règlement du red carpet... On y a présenté Triangle of Sadness (Sans filtre) du réalisateur Ruben Östlund avec notamment Woody Harrelson et en compétition officielle. Lors de la montée des marches, il y avait une foule de VIP !

On a par exemple pu voir la comédienne Philippine Leroy-Beaulieu, devenue populaire auprès des téléspectateurs grâce à son personnage de Sylvie Grateau dans la série à succès, Emily in Paris. Elle a fait sensation dans un look total cuir composé d'une jupe longue et d'un haut façon crop top, une création unique de Maison Rabih Kayrouz relate Madame Figaro. A 59 ans, l'actrice se lâche sur tapis rouge et elle a bien raison ! Elle a pu croiser l'acteur et réalisateur Jalil Lespert, venu sans son amoureuse Laeticia Hallyday, mais pour soutenir Charlotte Le Bon. En effet, il a participé comme producteur à Falcon Lake, le premier film de Charlotte Le Bon, qui a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs. On pouvait aussi voir le célèbre romancier Paul-Loup Sulitzer, qui se déplace désormais en fauteuil roulant, qui a eu l'air d'apprécier son tapis rouge au côté de sa compagne Supriya Answya Devi Rathoar.

Cette nouvelle montée des marches a aussi accueilli Sandrine Kiberlain, Marine Delterme et son mari Florian Zeller, Victoria Silvstedt, Céline Sallette, le chef Mory Sacko au bras d'une jolie femme inconnue ou encore Cédric Le Gallo, Frédéric Beigbeder, Caroline Roux, Toni Garrn et son mari Alex Pettyfer, Katrina Patchett...

L'histoire de Triangle of Sadness racontée par Allociné : "Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l'équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers."